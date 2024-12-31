Вибухи у Севастополі 31 грудня 2024 року / Колаж 24 Каналу, ілюстративне фото

У ніч проти 31 грудня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. За попередньою інформацією, є приліт у районі Севастополя.