Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Місцеві бідкаються на тремтіння вікон та будівель.

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