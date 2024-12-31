Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Місцеві бідкаються на тремтіння вікон та будівель.
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У ніч проти 31 грудня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. За попередньою інформацією, є приліт у районі Севастополя.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Місцеві бідкаються на тремтіння вікон та будівель.
Дивіться також Мазутне забруднення вздовж узбережжя Кримського півострова рухається до Ялти