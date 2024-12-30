Мазутна пляма вздовж узбережжя тимчасово окупованого Кримського півострова рухається до Ялти. Про це пише 24 Канал із посиланням на Крим.Реалії.

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Є уражені птахи

Жителі прибережних населених пунктів знаходять уражених мазутом птахів на березі вздовж прямування мазутного шлейфу.

Вже і на ПБК знаходять уражених мазутом птахів. де висока ймовірність нової поразки мазутом,

– розповів кримський активіст.

Група вчених під керівництвом доктора фізико-математичних наук Сергія Зачепи вважає, що пляма забруднення йде на Південний Захід. Тобто вона омине затоку Феодосії, Судак і Алушту прямо до Ялти.

️Раніше окупаційна влада Криму ввела режим техногенної НС регіонального характеру через масштабний розлив мазуту в Чорному морі.

15 грудня біля Керчі внаслідок негоди затонув танкер "Волгонефть-212", а інше судно – "Волгонефть-239" – було серйозно пошкоджено.

Танкери "Волгонефть" проблемні від самого початку, адже в СРСР їх перероблювали на швидку руку й за останні 30 років не проводили жодного ремонту чи обстеження.