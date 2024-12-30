Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Чи була хакерська атака на українське ТБ

У повідомленнях в мережі йшлося про те, що зловмисники "підмінили" телеконтент на повідомлення про нібито загрозу удару "Орешником".

Однак наразі інформація про злам ефірного мовлення не підтверджена – телеканали функціонують належним чином, а жодних скарг від провайдерів чи глядачів не отримано.

Схоже на те, що ворог поширив неправдиву інформацію інтернетом з метою дестабілізувати й залякати українців,

– йдеться в заяві 1+1 Media.