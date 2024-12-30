Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мін'юст.

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Роботу нотаріусів відновлено повноцінно

У структурі повідомили, що після масштабної кібератаки росіян запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків,

– вказують там.

У Мін'юсті вказують, що всі нотаріальні дії, які вчинили у час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. Також у міністерстві запевнили, що ввели посилені заходи кіберзахисту. Робота над відкриттям інших реєстрів триває.

Зауважимо, раніше у Мін'юсті повідомили, що росіяни не досягли своєї цілі. Жодної інформації внаслідок атаки втрачено не було. Зазначалося, що відновлювати роботу будуть у певній послідовності: Єдиний реєстр довіреностей, реєстр бланків нотаріальних документів, спадковий реєстр, а вже потім – Державний реєстр актів цивільного стану, ЄРДР та ДРРП.

Водночас у повній мірі функції зможуть надаватися, коли всі реєстри запустяться комплексно.