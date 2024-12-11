Увечері 11 грудня в Криму було "очінь шумна". Окупанти писали про вибухи, рій безпілотників і ракети "Нептун". А також скаржилися, що можливою ціллю є Балаклавська ТЕС у Севастополі. Ворожі пабліки писали, що дронів дуже багато і вони йдуть з інтервалом у кілька хвилин.

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Що відомо про вибухи у Криму увечері 11 грудня

О 19:46 за київським часом на окупованому півострові пролунали потужні вибухи. Про це написав телеграм-канал "Кримський вітер".

ЗМІ окупанта написали, що це працює їхня "пе-ве-о" по українських дронах.

У Севастополі припинив рух морський пасажирський транспорт. І було видно дим, як від влучання, – або в районі Комишової бухти, або в районі Козачої бухти.

Комишова та Козача бухти в Севастополі на карті

Як бачимо, вони зовсім поруч, тож достеменно сказати, де саме були вибухи, не завжди можливо.

"Губернатор" Севастополя Развожаєв написав, що "гучний звук" – не вибух, це "чергові засоби ППО знищили два БпЛА літакового типу над акваторією Чорного моря". Дрони нібито летіли на висоті у два кілометри.

Z-пабліки писали, що безпілотники летять на Інкерман, Балаклаву, Фіолент. Ворожі сторінки нарахували їх від 6 до 20, а загалом їх було значно більше, мовилося навіть про рій дронів. Російські солдати намагалися видивитися українську зброю за допомогою прожектора в районі аеродрому Бельбек – або в районі аеродрому Кача.

Тривога у Криму: дивіться відео

Та згодом у Севастополі знову було гучно, над Балаклавою пролетіла ракета або дрон літакового типу. Вибухи пролунали і втретє. Развожаєв визнав, що над містом працює ППО. Вона буцімто збивала цілі над акваторією, Балаклавою та Інкерманом. Росіяни навіть підняли гелікоптери, щоб перехопити дрони.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко лаконічно написав: "Росія під атакою БпЛА. Кілька регіонів одразу. Також удари йдуть по Криму".

Де розташована Балаклавська ТЕС, яка могла стати ціллю: карта Севастополя

Як росіяни пояснили те, чому тривогу не оголосили вчасно

Z-пабліки процитували Развожаєва, мовляв, тривогу даємо, тільки коли є ракетна небезпека. А у випадку з дронами – тільки коли атака масована. Утім, коли тривогу все ж оголосили, телеграм-канали зауважили "а казали, що по дронах тривогу не дають".

Іще на околицях Севастополя помітили КАМАЗи з прихованими кулеметами. Імовірно, це мобільні групи – саме про потребу в розвитку такої ППО писали ворожі пабліки вдень 11 грудня.