Західні ЗМІ схиляються до думки, що Путін намагається вийти з глухого кута і здобути відчутну перевагу у війні. До цих спроб можна зарахувати і заяви Лукашенка про розміщення "Орешника" в Білорусі.

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Можливий новий удар "Орешником" – коли він станеться

Росія може запустити ще одну гіперзвукову балістичну ракету в Україні найближчими днями,

– написали Reuters.

Вони послалися на американського чиновника, який сказав: Вашингтон не вважає, що "Орешнік" змінить хід війни. Цей удар буде "лише черговою спробою Росії тероризувати Україну, яка провалиться".

AP уточнили: чиновник передав оцінку американських розвідників. Саме вони упевнені в можливості нового удару. Публічно цю оцінку розвідки не оприлюднювали.

"Експериментальна ракета "Орешник" розглядається офіційними особами США більше як спроба залякування, ніж зміна ситуації на полі бою в Україні", – додав посадовець.

Bloomberg навели дані, що Москва, імовірно, має лише декілька експериментальних ракет. І вони "несуть меншу боєголовку, ніж інші ракети, випущені Росією по Україні".

Конкретний час і місце удару не називають.

Цікаво! Bloomberg у цьому контексті згадали про погрози росіян відповісти на удар по Таганрогу ракетами ATACMS у ніч проти 11 грудня. "Ця атака із застосуванням західної далекобійної зброї не залишиться без відповіді", – написали в російському міноборони.