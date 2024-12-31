Взрывы в Севастополе 31 декабря 2024 года / Коллаж 24 Канала, иллюстративное фото

В ночь на 31 декабря на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. По предварительной информации, есть прилет в районе Севастополя.