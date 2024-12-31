Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Местные жалуются на дрожание окон и зданий.
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В ночь на 31 декабря на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. По предварительной информации, есть прилет в районе Севастополя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Местные жалуются на дрожание окон и зданий.
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