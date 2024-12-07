Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего ВМС в фейсбуке.

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Морские дроны атаковали системы наблюдения на газовых платформах

Вице-адмирал отметил, охота на агрессора в Черном море продолжается. Алексей Неижпапа заявил, что морские беспилотники подразделения ВМС нанесли прицельные удары по российским целям.

Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма,

– отметил командующий ВМС.

Также Алексей Неижпапа показал кадры мощной работы украинских морских дронов. На видео видно сильный пожар в результате атаки.

Как морские дроны уничтожили системы наблюдения агрессора: смотрите видео

Командующий ВМС подчеркнул, российские оккупанты не останутся на нашей территории.

"Достанем их везде", – подчеркнул вице-адмирал.