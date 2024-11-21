Первая такая операция состоялась 29 октября 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Смотрите также Российская ПВО "почему-то" периодически исчезает, – представитель ВМС об атаках на Крымский мост

Что известно о первом применении надводных дронов

По словам командующего ВМС вице-адмирала Алексея Неижпапы, это была совместная операция Военно-морских сил и СБУ. Во время нее удалось поразить несколько российских кораблей. В частности флагман "Адмирал Макаров", морской тральщик "Иван Голубец" и сторожевой корабль "Ладный".

Неижпапа отмечает, что тогда украинские дроны прошли в Севастопольскую бухту. Дальнейшие операции также были успешными и привели к отходу значительной части Черноморского флота из Крыма.

В комплексе с ударами береговых ракетных войск и авиации нам удалось освободить северо-западную часть Черного моря и заставить противника покинуть Севастополь,

– говорит вице-адмирал.

Он также добавил, что по решению Главнокомандующего ВСУ в составе ВМС создано специальное подразделение морских безэкипажных систем, которое быстро развивается.