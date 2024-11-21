Перша така операція відбулася 29 жовтня 2022 року, передає 24 Канал з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

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Що відомо про перше застосування надводних дронів

За словами командувача ВМС віцеадмірала Олексія Неїжпапи, це була спільна операція Військово-морських сил та СБУ. Під час неї вдалося уразити кілька російських кораблів. Зокрема флагман "Адмірал Макаров", морський тральник "Іван Голубець" та сторожовий корабель "Ладний".

Неїжпапа зазначає, що тоді українські дрони пройшли у Севастопольську бухту. Подальші операції також були успішними та призвели до відходу значної частини Чорноморського флоту з Криму.

У комплексі з ударами берегових ракетних військ та авіації нам вдалося звільнити північно-західну частину Чорного моря і змусити противника покинути Севастополь,

– каже віцеадмірал.

Він також додав, що за рішенням Головнокомандувача ЗСУ у складі ВМС створено спеціальний підрозділ морських безекіпажних систем, який швидко розвивається.