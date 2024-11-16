Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Військово-морських Сил Дмитра Плетенчука в ефірі Київ24.

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Кримський міст – пріоритетний об'єкт для Росії

Речник ВМС зауважив, що російська ППО періодично їде в окупований Крим. Причому охорона так званого Керченського моста для агресора важливіша за охорону не менш серйозних об'єктів на території самої Росії.

Є офіційно підтверджені випадки знищення складів з озброєнням, тобто саме того, чим ворог безпосередньо має воювати.

Виходить, що для них так званий Кримський міст є більш пріоритетним об'єктом, ніж склади з озброєнням,

– наголосив Плетенчук.

Також капітан 3-го рангу підтвердив, що росіяни справді стягують туди усі зразки озброєння, які в них тільки є.

"Навіть була інформація, що там застосовували С-500 "Прометей" – останній їхній комплекс великої ППО, вже не кажучи про С-300, С-400, які чомусь періодично теж зникають", – зауважив речник ВМС.