Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Военно-морских Сил Дмитрия Плетенчука в эфире Киев24.

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Крымский мост – приоритетный объект для России

Спикер ВМС заметил, что российская ПВО периодически едет в оккупированный Крым. Причем охрана так называемого Керченского моста для агрессора важнее охраны не менее серьезных объектов на территории самой России.

Есть официально подтвержденные случаи уничтожения складов с вооружением, то есть именно того чем враг непосредственно должен воевать.

Получается, что для них так называемый Крымский мост является более приоритетным объектом, чем склады с вооружением,

– подчеркнул Плетенчук.

Также капитан 3 ранга подтвердил, что россияне действительно стягивают туда все образцы вооружения, которые у них только есть.

"Даже была информация, что там применяли С-500 "Прометей" – последний их комплекс большой ПВО, уже не говоря о С-300, С-400, которые почему-то периодически тоже исчезают", – отметил представитель ВМС.