Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что противник привез на территорию Крыма С-500 "Прометей". Известно, что показатели его работы не намного успешнее старых видов таких ЗРК.

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Работа С-500

Дмитрий Плетенчук отметил, что не следует недооценивать врага. Комплекс С-500 имеет достаточно высокие технические характеристики.

Однако принципы, на которых построена вся система работы (ЗРК – 24 Канал), не совместимы с теми целями, которые россияне пытаются сбивать,

– сказал представитель ВМС.

Он пояснил, что проблема россиян не в том, что они плохо наводят С-500 на цель, ведь это новейшая система, которая еще проходит испытания. Оккупанты применяют этот комплекс против ракет, которым более 30 лет.

"Это принципиальная разница. Не буду раскрывать всех подробностей, но им (ЗРК – 24 Канал) на самом деле сложно бороться с ними", – отметил Дмитрий Плетенчук.