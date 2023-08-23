У россиян стало меньше на один "Триумф". Что это за ракетные комплексы и почему уничтожение С-400 в Крыму важно для Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Характеристики С-400

ЗРК С-400 "Триумф" – российская модернизация советского комплекса С-300, принятая на вооружение страны-террориста в 2007 году. Поскольку мы имеем дело с разработкой террористов, то все следующие характеристики все же рекомендуем воспринимать как только декларативные, потому что на практике все может быть так успешно, как и у спутника "Луна-25".

Зрительно С-400 похож на свой предшественник. От С-300 "Триумфу" достались радиолокационная станция, пусковые установки, автономные средства обнаружения и указания на цель. Однако разработчик, которым является конструкторское бюро "Алмаз", утверждает, что обнаружение , трассовое сопровождение, распределение целей между ЗРК, их захват, сопровождение и опознание, выбор типа ракет, подготовка их к пуску, пуск, захват и наведение ракет на цели, оценка результатов стрельбы якобы полностью автоматизированы.

На одной пусковой установке ЗРК можно разместить 4 ракеты, заявленный радиус действия которых составляет до 400 километров. Такие ракеты предназначены для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного слежения, стратегическими бомбардировщиками, баллистическими целями и т.д. Скорость ракеты С-400 – до 4000 километров в час.

Кроме того, разработчик утверждает, что комплекс С-400 может работать с 80 воздушными целями одновременно, запуская по 2 ракеты на каждую. То есть 160 ракет. Если учесть, что одна пусковая установка может пускать 4 ракеты, то суммарно комплекс может использовать до 40 установок. Однако это только декларативная характеристика.

Также враг утверждает, что С-400 может сбивать цели, двигающиеся со скоростью до 4 800 километров в час. Поэтому в России не раз кричали, что якобы могут уничтожать американские ракеты ATACMS.

Интересно, что стоимость комплекса С-400 – 1 миллиард долларов.

Чем С-400 отличается от С-300

О комплексах С-300 мы с вами слышим чуть ли не каждый день – Россия использует эти ЗРК для ударов по прифронтовым населенным пунктам, в частности, Запорожье, Харькову, Славянску или Краматорску. А вообще эти комплексы задуманы как средства ПВО. Однако на фоне недостатка запасов крылатых ракет россияне решили использовать зенитные ракеты системы противовоздушной обороны для того, чтобы наносить удары по Украине.

По меньшей мере, на бумаге С-400 "Триумф" получили значительно улучшенные характеристики. К примеру, ЗРК С-300, как декларирует Россия, могут одновременно работать с 36 воздушными целями, запуская по 2 ракеты на каждую. То есть 72 ракеты. У С-400 этот показатель более чем в 2 раза выше.

Россияне утверждают, что ЗРК С-400 "Триумф" способен обнаруживать цель на высоте от 5 метров до 30 километров, а заявленный радиус поражения – 400 километров, что вдвое больше радиуса поражения С-300, который может атаковать цели на расстоянии от 190 до 250 километров, в зависимости от модификации.

Удары с С-400 по Украине

В основном для террора украинцев россияне используют именно старый комплекс С-300 с неточными ракетами, хаотично атакующими прифронтовые города и села. К ракетам С-400 враг относится гораздо более осторожно. О самих ракетах мы поговорим позже, но сначала о том, как россияне атаковали Украину комплексами С-400.

Официально зафиксировано несколько случаев применения. Самый массовый – обстрел Киева во время массированной ракетной атаки 14 января 2023 года. Тогда россияне запустили по столице 10 ракет из С-400, который развернули в Брянской области. За 2 недели до этого обломки ракет С-400 также обнаруживали в столице. Кроме того, из С-400, вероятнее всего, россияне ударили по пиццерии в Краматорске 27 июня 2023 года.



Обломки ракет, обнаруженные в Киеве / Фото Defence Express

Для ударов по Украине системами С-400 враг использовал ракеты 48Н6ДМ. Именно обломки этих ракет 14 января обнаружили в Киеве. Вес боевой части этой ракеты составляет 180 килограммов, а дальность поражения – 250 километров. Для сравнения, ракеты 5В55, которыми россияне бьют из С-300, имеют вес боевой части 133 килограмма и дальность 75 километров.

Скорость ракеты 48Н6ДМ – 2,5 километра в секунду. Поэтому для того, чтобы долететь до цели, ей нужно всего несколько минут. Кроме этого, ракеты оснащены "контактным взрывателем", позволяющим взорвать ее возле цели, которую в результате поразят обломки.

Интересно, что удары с С-400 скорее исключением, чем правилом, однако после удара по Киеву была изрядная тревога из-за того, что враг может начать систематическое использование этих комплексов. Если учесть радиус действия, то при условии размещения в Беларуси, враг мог бы атаковать из этих комплексов не только Киев, но и Чернигов, Сумы, Житомир, Луцк, Ровно или Львов. Кроме того, враг бы увеличил расстояние для своего прифронтового терроризма. Однако этому помешало то, что запасов ракет С-300 еще со времен СССР гораздо больше, чем удается производить для С-400.

С-400 как "ПэВэО" в Крыму и Москве

Россияне начали развертывание комплексов С-400 на северо-западном побережье временно оккупированного Крыма еще в мае 2022 года. В целом этот комплекс должен защищать оккупантов на временно оккупированном полуострове от ударов ВСУ.

Также россияне развернули такие комплексы в Москве на фоне одних только страхов из-за возможных ударов дронами. Интересно, что их разместили прямо посреди жилых массивов. Однако если у них такие технические характеристики и возможность поражать цели за сотни километров, то зачем их ставить посреди Москвы – вопрос открытый. Более того, как мы видим, от беспилотников С-400 не помогают Москве от слова вообще.

Более того, около 10:00 23 августа в селе Оленевка на мысе Тарханкут раздались взрывы. Позже в Главном управлении разведки Минобороны отчитались об успешном "ослаблении российской ПэВэО" на оккупированном полуострове. То есть об уничтожении С-400 "Триумф". Более того, в ГУР МО даже опубликовали кадры, которые снял разведывательный дрон. Следовало бы отметить, что печально известная российская ПВО вообще не заметила разведывательный беспилотник.

Уничтожение С-400 в оккупированном Крыму: смотрите видео

Во время атаки была уничтожена не только установка, но и находившиеся на ней ракеты и личный состав врага поблизости. Удар вызвал детонацию ракет. В ГУР МО подчеркнули, что это был болезненный удар по вражеской ПВО, ведь комплексов С-400 у врага не так много.

Сколько "Триумфов" уничтожили в Украине

В октябре прошлого года журналист Юрий Бутусов сообщил, что 5 августа 2022 года ВСУ впервые уничтожили ЗРК С-400. Об уничтожении свидетельствовал некролог оккупанта Андрея Гракова, который был оператором расчета многофункциональной радиолокационной станции.



Некролог свидетельствует, что ВСУ уничтожили С-400 еще в августе прошлого года / Скриншот Юрия Бутусова

В середине мая этого года при ударе по временному пункту хранения вооружения на оккупированной части Херсонщины ВСУ успешно уничтожили командный пункт ЗРК С-400.

15 июля 2023 года Оперативное командование "Север" сообщило об уничтожении ЗРК С-400 вблизи временно оккупированного Дебальцево Донецкой области. По данным Центра стратегических коммуникаций, именно из этого комплекса россияне ударили по пиццерии в Краматорске 27 июня 2023 года.

Таким образом Украина первое и единственное в мире государство, уничтожившее уже не одну новейшую "аналоговнет" систему ПВО оккупантов. Интересно, что такие же системы приобрели Китай и Турция. Последняя во время вторжения решила приостановить контракт на поставку и не получила вторую договорную партию систем. Теперь же, вероятно, Анкара может не захотеть покупать новые С-400, ведь миф об их могуществе уничтожен.