Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По словам Кличко, аварийные бригады уже работают на месте, чтобы оперативно устранить повреждения.

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В результате работы ПВО в Киеве всего зафиксировано около десятка случаев падения обломков.

Голосеевский район : произошло падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.

: произошло падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения. Дарницкий район: зафиксировано возгорание частного дома.

зафиксировано возгорание частного дома. Деснянский район: произошло возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома. Еще на двух локациях района на открытой территории обнаружили горящие обломки ракет.

Повреждения в Днепровском районе

Зафиксировано возгорание частного жилого дома, а также падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.

"В результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети", – отметил мэр.

Также Виталий Кличко сообщил, что во время ночной атаки на столицу по предварительной информации произошло падение ракеты на территорию одной из больниц столицы.

Эвакуировали многоквартирный дом

В Днепровском районе Киева, где зафиксированы повреждения фасада дома и возгорание на седьмом этаже, была проведена эвакуация жителей. Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что спасены 15 человек из них 4 детей.

Работают подразделения ГСЧС и бригады медиков. Информация о пострадавших уточняется.

Что известно о пострадавших

По последним данным, известно о 34 пострадавших в Днепровском районе столицы. 15 госпитализировали, 19 получили помощь медиков на месте.

Информации по поводу погибших нет. Всего по данным КМВА, по состоянию на 6 утра в Киеве пострадал 51 человек, в том числе 6 детей.

Уточняют, что самому старшему пострадавшему 80 лет, самому младшему – 5 лет.

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