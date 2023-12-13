Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По словам Кличко, аварийные бригады уже работают на месте, чтобы оперативно устранить повреждения.
Смотрите также Россияне коварно атаковали Киев баллистикой: падение обломков, пожары и пострадавшие
В результате работы ПВО в Киеве всего зафиксировано около десятка случаев падения обломков.
- Голосеевский район: произошло падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.
- Дарницкий район: зафиксировано возгорание частного дома.
- Деснянский район: произошло возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома. Еще на двух локациях района на открытой территории обнаружили горящие обломки ракет.
Повреждения в Днепровском районе
Зафиксировано возгорание частного жилого дома, а также падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.
"В результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети", – отметил мэр.
Также Виталий Кличко сообщил, что во время ночной атаки на столицу по предварительной информации произошло падение ракеты на территорию одной из больниц столицы.
Эвакуировали многоквартирный дом
В Днепровском районе Киева, где зафиксированы повреждения фасада дома и возгорание на седьмом этаже, была проведена эвакуация жителей. Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что спасены 15 человек из них 4 детей.
Работают подразделения ГСЧС и бригады медиков. Информация о пострадавших уточняется.
Что известно о пострадавших
По последним данным, известно о 34 пострадавших в Днепровском районе столицы. 15 госпитализировали, 19 получили помощь медиков на месте.
Информации по поводу погибших нет. Всего по данным КМВА, по состоянию на 6 утра в Киеве пострадал 51 человек, в том числе 6 детей.
Уточняют, что самому старшему пострадавшему 80 лет, самому младшему – 5 лет.
Главное об атаке
- По предварительным данным, как и 11 декабря, враг применил баллистическое вооружение.
- Все враждебные цели были уничтожены. Количество и тип ракет окончательно определят воздушные силы.