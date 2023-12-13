Елена Кухаренко является жительницей Днепровского района столицы. В ее квартире, расположенной на первом этаже, в результате сегодняшней атаки вылетело окно. О том, насколько сильной была атака, она рассказала журналистам телеканала "Киев".

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Я очнулась от того, что бахнуло. И на уровне первого этажа горит пламя в детском саду на детской площадке. Два пламени. Затем бах-бах. Я проснулась напротив окна в комнате. Стеклопакет живой как-то остался, а пластиковая рама вылетела на кухне первый этаж,

– рассказала женщина.

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Последствия обстрела

В результате атаки пострадали 53 человека: 20 из них госпитализировали в больницы. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте, среди пострадавших – шестеро детей. Погибших в результате ночной атаки – нет.

Больше всего пострадавших в Днепровском районе - 45 человек. В них преимущественно диагностировались травмы, связанные с порезами от стекла вследствие выбитых взрывной волной окон.

Собственно, и разрушения самые масштабные в Днепровском районе. В частности, произошло возгорание частного жилого дома, спасатели производили эвакуацию жителей.

По данным МВД, всего было спасено 17 человек, из которых 5 человек не могли самостоятельно передвигаться и 7 детей. На безопасное расстояние эвакуировано 25 человек.

Спасатели эвакуировали жителей поврежденных домов / Фото ГСЧС

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