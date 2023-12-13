Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак утром 13 декабря у себя в телеграм-канале. По его словам, целью неприятеля является объект критической инфраструктуры.
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Цель россиян – объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют, – отметил Ермак.
Руководитель ОП не уточнил какие-либо другие детали.
Чем бьет враг по столице
Также Андрей Ермак сообщил, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400.
К слову, в утренней сводке Генштаба указано, что российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер").
Ответ за атаку будет
Силы ПВО сбили все 10 летевших на столицу баллистических ракет. Несмотря на это, есть пострадавшие и разрушения. В ОП подчеркнули, что ответ за циничную атаку врага – обязательно будет.
Эффективность западного оружия в руках украинских воинов не подвергается сомнению. Но есть пострадавшие в результате падения обломков российских ракет, горели дома. По Киеву бьют баллистикой. Ответ на такие действия найдет этих террористов, иначе не будет. Украина всегда дает сдачи,
– отметил Ермак.
Главное про обстрел Киева
- Около 3 ночи сегодня, 13 декабря, Россия атаковала Киев десятком баллистических ракет. Все 10 целей сбили воздушные силы.
- В результате атаки на Киев повреждены медучреждения и дома, по состоянию на 8 утра известно о 53 пострадавших.
- В Днепровском районе Киева 35 домов остались без света, ликвидировать последствия обещают до 14 часов.