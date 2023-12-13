Фото и видео из столицы обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, спасатели продолжают работать на местах падения обломков ракет.
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Спасатели эвакуировали киевлян
По данным МВД, в Днепровском районе в результате вражеских обстрелов поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже. На момент прибытия пожарных подразделений во дворе дома пылало 8 автомобилей.
В Киеве во время атаки обломки упали на многоэтажку, людей эвакуировали / Фото ГСЧС
Спасатели оперативно локализовали пожары / Фото ГСЧС
Спасены 17 человек
Клименко сообщил, что всего было спасено 17 человек, из которых 5 человек, которые не могли самостоятельно передвигаться, и 7 детей.
"На безопасное расстояние эвакуировано 25 человек", – добавил министр.
Также, по его словам, повреждения получило здание садика. Изуродован фасад здания, выбиты окна. Внутри находился охранник. Пока его жизни ничего не угрожает.
Пока информации о жертвах не было / Фото ГСЧС
Людей, которые не смогли выйти самостоятельно, эвакуировали спасатели / Фото ГСЧС
Соответствующие службы продолжают работать
На месте происшествия работает психологическая служба ГСЧС, также спасатели развернули передвижные Пункты Несокрушимости. В МВД подчеркнули, что полиция взяла под охрану поврежденную многоэтажку, в том числе для сохранения имущества эвакуированных граждан.
Спасатели продолжают работать на местах попадания обломков / Фото ГСЧС
Последствия обстрела столицы ликвидируют: смотрите видео
Главное об атаке на Киев
- В результате ракетных обстрелов на левом берегу Киева горели дома и автомобили, есть пострадавшие.
- Враг применил баллистическое вооружение, но все ракеты уничтожены.
- Известно о многочисленных повреждениях в результате падения обломков ракет по меньшей мере в трех районах Киева.