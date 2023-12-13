В результате ночного ракетного обстрела в столице пострадали более 50 человек. Все, что известно о пострадавших, рассказывает 24 Канал.

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Предварительно ракета упала на территории больницы

В половине шестого утра городской голова сообщил, что во время ночной атаки на Киев, по предварительной информации, ракета упала на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах медучреждения вылетели окна.

Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения,

– рассказал Виталий Кличко.

В общей сложности пострадали более полусотни человек

Также мэр сообщил, что всего в Днепровском районе в результате российской атаки пострадали 45 человек.

18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В частности, и трое детей,

– сообщил Кличко.

Начальник КГВА рассказал, что в Днепровском районе было зафиксировано повреждение фасада дома. Произошло возгорание на 7 этаже и была проведена эвакуация жителей. Пожар локализован.

Уже в 06:19 Сергей Попко сообщил, что количество пострадавших возросло.

Информации по поводу погибших нет. По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший человек, из них 6 детей. Самой старшей – 80 лет, самой маленькой – 5 лет,

– отметил глава КГВА.

Добавил, что всем оказана медицинская помощь. Также Попко рассказывал, что главным образом травмы связаны с порезами от стекла вследствие выбитых взрывной волной окон.