Каких-то несколько часов назад Владимир Зеленский и Джо Байден вместе выступали после переговоров в Вашингтоне. И уже около 3 ночи 13 декабря Россия еще раз подтвердила свой статус страны-террориста.

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Россияне атаковали Киев

Известно, что около 03:00 жители столицы очнулись от взрывов. Через какое-то мгновение в Киеве объявили воздушную тревогу, связанную с атакой российских военных.

В КМВА в 03:00 обратились к киевлянам и гостям города с призывом находиться в укрытиях. Добавим, что там следует быть до тех пор, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги.

Как пишут местные жители, в Киеве раздалась серия взрывов. В мониторинговых каналах отмечают, что враг мог снова атаковать столицу баллистическими ракетами.

В 03:03 Воздушные силы отметили, что ракетная опасность сохраняется для Киевской и Черниговской областей. Собственно, там и звучит воздушная тревога.

По одной из версий, враг мог запустить по столице баллистические ракеты "Искандер-М". Эту информацию могут подтвердить или опровергнуть в Воздушных силах ВСУ. Также подсчитали мониторинговые каналы, что ракет могло быть около 5.