Взрывы в столице раздались через несколько минут после 4 утра. Их слышали жители нескольких районов Киева. К слову, взрывы в столице прогремели до объявления воздушной тревоги. Спикер воздушных сил Юрий Игнат уже неоднократно объяснял, что такие ракеты летят очень быстро и радиолокационно менее заметны. Поэтому есть случаи, когда тревогу могут объявить уже после взрывов.

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Оккупанты атаковали Киев

Как сообщили в Воздушных силах, силы и средства противовоздушной обороны ликвидировали 8 российских ракет, летевших баллистической траекторией.

По предварительной информации, около 4.00 11 декабря 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине. Противовоздушной обороной уничтожено восемь воздушных целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории,

– сообщили в Воздушных силах.

Какие последствия ракетной атаки

Мэр Киева Виталий Кличко и КМВА сообщили о последствиях ракетной атаки врага. Так, обломки сбитой ракеты упали в Дарницком районе столицы – они повредили недостроенное здание. На месте падения обломков возник пожар, который оперативно потушили. Еще один обломок российской ракеты упал на газон.

К сожалению, есть пострадавшие. В частности, в Дарницком районе пострадали 4 человека. Сначала поступила информация о двух пострадавших – мужчине и женщине, но позже количество выросло. Как уточнил Сергей Попко, начальник КМВА, среди пострадавших:

мужчина 1992 года рождения – он получил осколочное ранение нижних конечностей. Первая медицинская помощь оказывалась на месте;

три женщины 1963, 1990 и 1992 года рождения – у всех острая реакция на стресс, помощь тоже оказывалась на месте.

Кличко добавил, что впоследствии обломки российских ракет также были обнаружены на территории магазина-склада в Дарницком районе. Прошло без пожара и повреждений здания.

Также поступала информация о задымлении в Голосеевском районе Киева. Предварительно сообщалось о вероятном падении обломков. Впрочем, эта информация не подтвердилась.