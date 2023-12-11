Собственно, в ночь на 11 декабря враг выпустил по сердцу нашего государства баллистические ракеты. Силы ПВО сбили воздушные цели, однако их обломки упали в Дарницком районе.

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Атака на Киев: что известно о последствиях

Ровно месяц назад, 11 ноября 2023 года, захватчики уже били баллистикой по Киеву. По словам мэра Виталия Кличко, по состоянию на 05:08 было известно о двух пострадавших в результате последней атаки.

Травмы имеют два жителя: мужчина 1992 года рождения – осколочное ранение нижних конечностей; женщина 1990 года рождения – острая реакция на стресс. В обоих случаях помощь оказывалась на месте,

– уточняли в городской военной администрации.

Через час в КГВА констатировали, что количество пострадавших возросло до 4 человек. У двух женщин (1963 и 1992 годов) – острая реакция на стресс. Медики предоставили пострадавшим помощь на месте.

Кроме того, городской голова отмечал: обломок ракеты повредил недостроенное здание – произошло возгорание, которое оперативно обуздали соответствующие службы. Еще один обломок упал на газон – обошлось без пожара.

Обратите внимание! Не подтвердилась информация о падении обломков в Голосеевском районе и о пострадавших в Шевченковском районе.

Работа противовоздушной обороны

В Воздушных силах утром 11 декабря сообщили, что было уничтожено восемь воздушных целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории.

В то же время там констатировали, что выпустили цели российские оккупанты около 04:00. Собственно, воздушная тревога была объявлена с 04:15 до 05:01 в столице.

Удар баллистикой по столице 11 ноября

Россия запустила баллистическую ракету типа "Искандер" в сторону Киева утром 11 ноября. Силы противовоздушной обороны сбили ее на подлете к городу.

Вместе с тем власти сообщали, что в области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Были повреждены 18 частных домов, но, к счастью, погибших и пострадавших не было.