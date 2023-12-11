Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. Однако это произошло, когда серия взрывов уже прозвучала. Информации об источнике звуков и последствиях пока нет.
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Мониторинговые паблики предполагают, что это могла быть работа ПВО по ракетам типа "Искандер-М". Потому и было слышно много взрывов в течение какой-то минуты.
Впрочем, из официальных источников мы узнаем, что произошло на самом деле, несколько позже, когда эту информацию проверят и обнародуют.
Атака на Киев 11 декабря: обновленная информация
В 4:40 в КГВА предоставили такую информацию:
Предварительно, в результате работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах.
Мэр Кличко добавил:
В Голосеевском районе обломок ракеты повредил крышу жилого дома. Также есть несколько вызовов медиков в Дарницкий и Шевченковский районы.
А ближе к 5 утра стало известно, что в Дарницком районе произошел пожар в недостроенном здании в результате падения обломка ракеты. Еще один обломок в этом же районе упал на газон, пожаров и повреждений в домах рядом нет.
По информации медиков, один мужчина пострадал, осколочное ранение. Обо всем этом написал мэр города.
Также была информация о задымленности на крыше жилого дома в Голосеевском районе, но не подтвердилась.
Об отбое воздушной тревоги объявили в 05:01.
Обстрелы Киева: последние новости
Ночью 8 декабря, несколько дней назад, россияне запустили ракеты, в частности, в направлении столичного региона Украины.
- Несмотря на определенные разрушения инфраструктуры (зданий, транспортных средств, хозяйственных построек и газовых труб), к счастью, среди людей нет пострадавших.
- Силы Противовоздушной обороны отработали эффективно – все воздушные цели в Киевской области удалось устранить. В ту ночь всего враг выпустил 19 крылатых ракет X-101 и X-555, из них 14 сбили силы ПВО.
Правоохранители призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и немедленно искать убежище.