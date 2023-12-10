Россияне такими поступками пытаются разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, разведчики вспомнили ракетную атаку 8 декабря 2023 года.
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Что говорят британские разведчики о поступках врага
Разведка Великобритании отметила, что российские захватчики 8 декабря:
- впервые с сентября 2023 года нанесли мощные удары по Киеву и центральной Украине с использованием тяжелых бомбардировщиков;
- вражеские самолеты, вероятнее всего, Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем;
- оккупанты атаковали ракетами, скорее всего, AS-23a KODIAK (так обозначают ракеты Х-101, Х-102 в НАТО).
В иностранном министерстве заверили, что Россия почти наверняка накапливала эти ракеты для использования в зимней кампании.
Вероятно, это было началом более скоординированной кампании России, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины,
– объяснили разведчики.
Они подытожили, что большинство этих ракет наше ПВО успешно перехватило. Поэтому повреждения в результате атаки минимальны. Правда, Россия убила гражданского человека в Днепропетровской области.
Атака россиян на энергетическую инфраструктуру: коротко
- Российские оккупанты утром 8 декабря выпустили из семи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области по Украине 19 крылатых ракет Х-101/Х-555.
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что наши военные сбили 14 из 19 ракет. Уничтожили их в Днепропетровской и Киевской областях.
- Аналитики американского Института изучения войны в свою очередь объяснили, что Россия в этой атаке использовала ракеты-приманки, чтобы запутать и истощить противовоздушную оборону врага. Однако вражеские ракеты-приманки не преодолели наши ПВО.
- В то же время российский блоггер посетовал, что, мол, российским войскам "практически невозможно" запустить достаточное количество ракет-приманок Х-55, чтобы перегрузить украинскую ПВО из-за ограниченного количества бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.
- Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что Россия начала вести усиленную воздушную разведку перед тем, как нанести широкомасштабные дальние удары по Украине. Так, перед атакой 8 декабря оккупанты совершили 7 разведывательных полетов, хотя в предыдущие дни было не более 2 – 3 полетов.