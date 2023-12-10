Россияне такими поступками пытаются разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, разведчики вспомнили ракетную атаку 8 декабря 2023 года.

Смотрите также Россияне уменьшили количество штурмовых действий в одном из направлений

Что говорят британские разведчики о поступках врага

Разведка Великобритании отметила, что российские захватчики 8 декабря:

впервые с сентября 2023 года нанесли мощные удары по Киеву и центральной Украине с использованием тяжелых бомбардировщиков;

вражеские самолеты, вероятнее всего, Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем;

оккупанты атаковали ракетами, скорее всего, AS-23a KODIAK (так обозначают ракеты Х-101, Х-102 в НАТО).

В иностранном министерстве заверили, что Россия почти наверняка накапливала эти ракеты для использования в зимней кампании.

Вероятно, это было началом более скоординированной кампании России, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины,

– объяснили разведчики.

Они подытожили, что большинство этих ракет наше ПВО успешно перехватило. Поэтому повреждения в результате атаки минимальны. Правда, Россия убила гражданского человека в Днепропетровской области.

Атака россиян на энергетическую инфраструктуру: коротко