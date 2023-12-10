Росіяни такими вчинками намагаються зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, розвідники пригадали ракетну атаку 8 грудня 2023 року.

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Що кажуть британські розвідники про вчинки ворога

Розвідка Великої Британії зауважила, що російські загарбники 8 грудня:

вперше з вересня 2023 року завдали потужних ударів по Києву та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників;

ворожі літаки, найімовірніше Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем;

окупанти атакували ракетами, скоріш за все AS-23a KODIAK (так позначають ракети Х-101 та Х-102 у НАТО).

У іноземному міністерстві запевнили, що Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії.

Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України,

– пояснили розвідники.

Вони підсумували, що більшість цих ракет наша ППО успішно перехопила. Тож пошкодження внаслідок атаки наразі мінімальні. Щоправда, Росія вбила цивільну людину в Дніпропетровській області.

Атака росіян на енергетичну інфраструктуру: коротко