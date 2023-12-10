Росіяни такими вчинками намагаються зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, розвідники пригадали ракетну атаку 8 грудня 2023 року.
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Що кажуть британські розвідники про вчинки ворога
Розвідка Великої Британії зауважила, що російські загарбники 8 грудня:
- вперше з вересня 2023 року завдали потужних ударів по Києву та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників;
- ворожі літаки, найімовірніше Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем;
- окупанти атакували ракетами, скоріш за все AS-23a KODIAK (так позначають ракети Х-101 та Х-102 у НАТО).
У іноземному міністерстві запевнили, що Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії.
Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України,
– пояснили розвідники.
Вони підсумували, що більшість цих ракет наша ППО успішно перехопила. Тож пошкодження внаслідок атаки наразі мінімальні. Щоправда, Росія вбила цивільну людину в Дніпропетровській області.
Атака росіян на енергетичну інфраструктуру: коротко
- Російські окупанти вранці 8 грудня випустили зі семи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області по Україні 19 крилатих ракет Х-101/Х-555.
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що наші військові збили 14 з 19 ракет. Знищили їх у Дніпропетровській та Київській областях.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни своєю чергою пояснили, що Росія в цій атаці використовувала ракети-приманки, щоб заплутати та виснажити протиповітряну оборону ворога. Проте ворожі ракети-приманки не подолали нашу ППО.
- Водночас російський блогер поскаржився, що, мовляв, російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.
- Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що Росія почала вести посилену повітряну розвідку перед тим, як завдати широкомасштабних дальніх ударів по України. Так, перед атакою 8 грудня окупанти здійснили 7 розвідувальних польотів, хоч в попередні дні було не більше 2 – 3 польотів.