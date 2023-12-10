Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що водночас Росія там знову почала залучати для ударів авіацію. До речі, ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини.

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Що відбувається на Таврійському напрямку

Бригадний генерал розповів, що українські військові на Таврійському напрямку знищили:

3 російські бойові гусеничні плаваючі машини (БМД-4);

2 склади паливно-мастильних матеріалів.

Окупанти зменшили кількість штурмових дій та знову почали залучати для ударів авіацію. Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів,

– заявив Тарнавський.

Він уточнив, що в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" (ОСУВ "Таврія") українські захисники стримують окупантів та завдають втрат ворогу. Зокрема, Сили оборони України:

успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського;

8 атак – у районі Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки;

2 атаки – в районі Старомайорського Донецької області на Шахтарському напрямку;

3 атаки – на Запоріжжі в районах Новопокровки та західніше Роботиного.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення,

– розповів Тарнавський.

За його словами, загалом окупанти втратили на ділянці угруповання військ "Таврія" 337 осіб. Окрім того, ЗСУ знищили 9 одиниць військової техніки:

5 бойових броньованих машин;

1 артилерійську систему;

склад боєприпасів;

2 склади з пально-мастильними матеріалами.

Окрім того, ще п'ять одиниць техніки ворога наші військові пошкодили.

Яка ситуація на фронті