Російська армія продовжує намагатись захопити українські території. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
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Ситуація на всіх напрямках фронту
️Ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту
Поблизу Бахмута відбивають атаки: дивіться карту
На Авдіївському напрямку наші військові стримують ворога: дивіться карту
Ситуація на Шахтарському напрямку: дивіться карту
Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту
Наші військові працюють по ворогу
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів противника.