Російська армія продовжує намагатись захопити українські території. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

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Ситуація на всіх напрямках фронту

️Ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить активну диверсійну діяльність.

️На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

️На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

️На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Поблизу Бахмута відбивають атаки: дивіться карту

️На Авдіївському напрямку українські захисники стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Там за добу відбили 19 ворожих атак.

На Авдіївському напрямку наші військові стримують ворога: дивіться карту

️На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там наші військові відбили 8 атак.

️На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Ситуація на Шахтарському напрямку: дивіться карту

️На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту

️На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

️На Херсонському напрямку наші воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Наші військові працюють по ворогу