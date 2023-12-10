Российская армия продолжает пытаться захватить украинские территории. За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.
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Ситуация по всем направлениям фронта
Враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктах.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту
Вблизи Бахмута отбивают атаки: смотрите карту
На Авдеевском направлении наши военные сдерживают врага: смотрите карту
Ситуация на Шахтерском направлении: смотрите карту
Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту
Наши военные работают по врагу
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 составам горюче-смазочных материалов противника.