Российская армия продолжает пытаться захватить украинские территории. За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

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Ситуация по всем направлениям фронта

Враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктах.

На Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность.

️На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

️На Лиманском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

️На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

Вблизи Бахмута отбивают атаки: смотрите карту

️На Авдеевском направлении украинские защитники сдерживают врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Там за сутки отразили 19 вражеских атак.

На Авдеевском направлении наши военные сдерживают врага: смотрите карту

️На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там наши военные отразили 8 атак.

️На Шахтерском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Ситуация на Шахтерском направлении: смотрите карту

️На Запорожском направлении подразделения Сил обороны отразили 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Роботиного Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту

️На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

️На Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. Ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Наши военные работают по врагу