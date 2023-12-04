О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 26 ноября – 3 декабря, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Наступление россиян на Авдеевку

Авдеевка остается ключевой целью Кремля перед президентскими выборами в России, которые состоятся уже в 2024 году. Враг продолжает бросать все новые силы на это направление в надежде окружить и захватить украинский город.

Как и в предыдущие недели, наибольшие успехи враг здесь имеет на северном фасе наступления. Плацдарм русского наступления здесь постоянно расширяется, а в последнюю неделю противник смог зайти в Степовое. В настоящее время боевые действия продолжаются уже в самом селе.

Кроме того, враг пытался наступать и из Водяного в северном направлении. Впрочем, здесь россияне получили достойный ответ от украинских защитников и вместо успехов понесли только потери.

Россияне зашли в Степовое: смотрите карту

Наступление на флангах Бахмута

Так же враг продолжает свои наступательные усилия и к югу и северу от Бахмута. Пока враг имеет наибольшие успехи на северном фланге. Здесь русские войска смогли зайти в Хромово. Российские военкоры уже отчитались об "освобождении" села, но такие заявления слишком преждевременны.

Кроме того, вражеские войска продвигаются и в сторону Богдановки. Не останавливаются россияне и на южном фланге от Бахмута. Здесь враг намерен снова захватить Клещеевку и Андреевку, которые Силы обороны Украины освободили только в сентябре.

Очевидно, враг стремится не только нивелировать летние достижения украинских войск, но и обезопасить для себя Бахмут. Ведь именно оцепление города с южного и северного флангов было одной из задач украинских войск во время наступательной кампании.

Россияне наступают вокруг Бахмута: смотрите карту

Лиманское направление

Еще одним местом вражеского удара стало Лиманское направление. Воспользовавшись ротацией украинских подразделений, российские войска начали наступление в этом направлении.

Врагу удалось занять многие позиции в направлении Тернов и Ямполевки. Эта ситуация несколько усложняет оборону для украинских войск, которые теперь все больше прижаты к реке Жеребец.

Наступление россиян на Лиманском направлении: смотрите карту

Обратите внимание! Спокойных участков на фронте сегодня банально нет. Враг уже второй месяц подряд пытается наступать по всей линии фронта.



В таких условиях нашим защитникам требуется регулярная поддержка. Этим занимается, в частности, наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальное собрание на нужды украинских военных.