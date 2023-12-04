В течение всего полномасштабного вторжения в Украину Кремль постоянно увеличивает российскую армию и проводит мобилизацию, преимущественно скрытую. Впрочем, как показывает практика, качество кадров в оккупационной армии оставляет желать лучшего.

В распоряжении 24 Канала оказались уникальные документы, подробно демонстрирующие положение дел в новой 28 мотострелковой бригаде. Что интересно, Кремль еще официально не подтверждал ее существование, но проблем у нового подразделения уже накопилось немало.

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Тайный проект Кремля

В августе 2023 года разведка Великобритании сообщила о формировании Россией новой 18 армии. Туда должны были войти подразделения, которые находились на оккупированной части Херсонской области, в том числе 22 армейский корпус, созданный в оккупированном Крыму.

Новая армия, по замыслу российского командования, помогла бы освободить более опытные воздушно-десантные войска для их участия на других направлениях – на Запорожье и в Донецкой области. Основной силой 18 армии должна стать новообразованная 70 мотострелковая дивизия, в которую, в частности, вошли:

24 мотострелковая бригада,

26 мотострелковая бригада,

28 мотострелковая бригада,

17 танковый полк,

81 артиллерийский полк.

Обратите внимание! Во всех формированиях просматривается очень интересная ссылка на советское время. Так, 70 и 28 дивизия ранее существовали на территории Украины – в Ивано-Франковске и Черноморске в Одесской области. Они были расформированы в 1993 и 1989 годах соответственно.



Также интересен тот факт, что ни Кремль, ни министерство обороны России ни разу официально не подтверждали существование 18 армии. Впрочем, 24 Канал получил документы, не только подтверждающие существование новых формирований, но и серьезные проблемы в их структурах.

Сегодня расскажем вам о 28 мотострелковой бригаде, которая дислоцируется на левом берегу Херсонской области и пытается противостоять формированию там плацдарма украинских войск.

Проблемы начались еще в России

Согласно сообщениям украинской разведки, минобороны России имеет возможность ежемесячно мобилизовывать в оккупационную армию около 20 тысяч солдат. Кто-то добровольно подписывает контракт, чтобы заработать денег, кого-то вербуют в тюрьмах, а часть россиян затягивают в войско откровенным обманом.

Говорить о качестве таких кадров – не приходится. Проблемы в подразделениях часто начинаются еще до отправки на фронт. Именно такова история 28 мотострелковой бригады.

Как мы видим из полученных документов, проблемы в новой бригаде начались еще до отправки на фронт. Согласно полученным документам, в период июня – сентября в подразделении зарегистрирован 31 случай самовольного оставления части.

Россияне дезертируют еще до отправки на фронт: смотрите документы

Большинство из пропавших военных по состоянию на конец сентября так и не удалось разыскать. Лишь Разинова Владислава командование смогло таки найти и отправить на "специальную военную операцию".

Причем среди дезертиров есть не только солдаты. Так, капитан Денис Демьянов 1 августа самовольно покинул воинскую часть, а 27 августа отказался выполнять приказ об отправке в зону проведения "сво". По данным 24 Канала, по состоянию на конец октября он находился в военной комендатуре города Камышин Волгоградской области и ожидал решения относительно своего нарушения.

После отправки на фронт ситуация с дезертирством в бригаде только обострилась. По состоянию на 27 октября уже видим 44 случая нарушений. Большинство из них – самовольное оставление боевых позиций в зоне проведения "сво".

Список дезертиров в российской 28 бригаде: смотрите документы

Потери 28 бригады

Вероятно, новую бригаду перебросили в зону боевых действий на оккупированные территории Украины в августе, когда Денис Демьянов отказался от отправки на войну. В Херсонской области для оккупантов ситуация сегодня относительно спокойная, если сравнивать с Запорожской, Донецкой, Луганской или Харьковской областями. Впрочем, даже здесь бригада несет существенные потери. И здесь говорится уже не о дезертирах.

Согласно полученным документам, по состоянию на 15 октября 2023 года, 28 мотострелковая бригада понесла потери в живой силе по меньшей мере 127 человек. Среди них:

27 – уничтоженных оккупантов,

98 – раненых,

2 – пропавших без вести.

Среди ликвидированных российских военных в основном рядовые. Впрочем, есть и два офицера уровня командира взвода:

старший лейтенант (командир взвода) – Зиеджон Закиров (ликвидирован 13 августа),

(ликвидирован 13 августа), майор (командир взвода) – Андрей Гольцов (ликвидирован 13 августа).

Очень интересен пример Андрея Гольцова, который, будучи офицером высшего офицерского звена, занимал должность уровня лейтенанта. Видим здесь "должное" использование российской армией человеческих ресурсов.

Потери российской 28 бригады: смотрите документы

Раненых оккупантов в составе бригады почти в четыре раза больше. Здесь также большинство обычных солдат, но среди раненых офицеров есть и представители высшего офицерского звена:

лейтенант (командир взвода) – Алексей Касьянов (ранен 9 августа),

(ранен 9 августа), майор (начальник штаба – заместитель командира батальона) – Владимир Яковлев (ранен 10 августа),

(ранен 10 августа), лейтенант (командир взвода) – Алексей Суфиянов (ранен 13 августа),

(ранен 13 августа), капитан (заместитель командира роты) – Алексей Никитин (ранен 13 августа),

(ранен 13 августа), капитан (командир роты) – Александр Омельницкий (ранен 22 августа),

(ранен 22 августа), рядовой (заместитель командира роты) – Ярослав Врид-Тесленко (ранен 26 августа),

(ранен 26 августа), капитан (командир взвода) – Роман Лукьяненко (ранен 11 сентября),

(ранен 11 сентября), рядовая (командир взвода) – Евгения Литвинова (ранена 16 сентября),

(ранена 16 сентября), лейтенант (санитарный инструктор) – Григорий Конюхов (ранен 20 сентября),

(ранен 20 сентября), младший сержант (командир взвода) – Валерий Постников (Ранен 23 сентября).

Здесь на контрасте с ликвидированным майором Андреем Гольцовым выступают Ярослав Врид-Тесленко и Евгения Литвинова. Оказывается, что в российской армии рядовой может занимать ту же по уровню должность, что и майор – командира взвода. Или даже заместителя командира роты.

Куда больше, чем Гольцову, повезло Александру Омельницкому. С низшим званием капитана он занимает высшую по званию должность – командира роты.

Другой документ показывает, что настоящие потери в бригаде могут быть еще больше. Так, данные о численности личного состава 3 мотострелкового батальона свидетельствуют, что вместо 94 человек на одну роту, как рассчитано по штату, на самом деле готовы к выполнению боевых действий только от 38 до 45 человек.

Так, на 3 роты, входящие в состав батальона, всего зафиксирован 21 ликвидированный оккупант, 78 раненых и 8 дезертиров. Еще 53 россиян обозначены как "другое". Вероятно, речь о пропавших без вести.

В общей сложности из трех рот, численность которых должна была составлять 282 военных, на позициях и в бронегруппе командование российской 28 мотострелковой бригады насчитало 122 человек. А это всего 43% от всего личного состава.

Нехватка личного состава в 3 батальоне 28 бригады России / Фото 24 Канала

Эпическая "пьяная" перестрелка

Пожалуй, самый интересный документ о приключениях российской 28 бригады рассказывает о перестрелке между двумя россиянами возле командно-наблюдательного пункта 1 батальона. В результате стрельбы рядовой Алексей Труфанов получил огнестрельное ранение.

История случилась 28 октября, когда рядовой пришел на КНП в состоянии алкогольного опьянения. К слову, на часах тогда была 8:30, а российский военный к этому времени уже умудрился заглянуть в рюмку.

Такое состояние не понравилось командованию, так что Алексею Труфанову приказали идти в его блиндаж с заданием проспаться. Впрочем, даже с такой простым заданием он не справился – уже через несколько минут он отправился на КНП. Командир 1 батальона 28 бригады Александр Шульгин рассказал, что в это время услышал выстрелы, а затем увидел раненого Труфанова с АК-12 в руках.

Рядовой Дмитрий Куронов, находившийся в то время в охране штаба, рассказал, что Труфанов с автоматом и двумя цинками, полными патронов, двигался в сторону штаба. На требования дежурного россиянин не остановился, и тот открыл огонь и прострелил Труфанову ногу.



Россияне устроили стрельбу возле штаба / Документы в распоряжении 24 Канала

Раненому рядовому оказали медицинскую помощь и отправили на лечение в оккупированный Геническ. Также он прошел медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, показавшее негативный результат.



Алексея Труфанова отправили на лечение / Документы в распоряжении 24 Канала

Вместо итогов

Проблемы среди личного состава в российских оккупационных подразделениях не являются чем-то новым. Дезертирство, алкоголизм, высокий уровень потерь – лишь часть того, с чем россияне сталкиваются при участии в войне против Украины.

Тем не менее, для российского командования не является серьезной проблемой пополнение личного состава. Даже зная о серьезном уровне проблем, многие россияне добровольно идут в оккупационную армию – кто-то из финансовых соображений, кто-то из политических или любых других.

Как видим, российское войско может не только восстанавливать сумасшедшие потери, численность которых составляет уже более 330 тысяч, но и создавать новые формирования. Новые подразделения сразу же отправляют на украинские территории для усиления оккупационных войск.

Пока россияне сами готовы брать оружие в руки, никакие показатели потерь не остановят Кремль в его стремлении захватить Украину. Единственное, что остается нам – уничтожать врага каждый день, пока количество их потерь наконец-то не заставит задуматься самих россиян.

Обратите внимание! Победа возможна только в том случае, если на нее будет работать все украинское общество – кто с оружием в руках, а кто постоянно поддерживая Силы обороны. Именно над последним работает наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальный сбор на нужды наших защитников.