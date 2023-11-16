Ответственным за подрыв дамбы Каховской ГЭС считают российского генерал-полковника Олега Макаревича. Именно он отдал приказ. Теперь его семья, как ни в чем не бывало, планирует роскошный отдых в одной из стран Персидского залива. Об этом 24 Каналу стало известно из собственных источников. В нашем распоряжении оказались копии авиабилетов Анжелы и Евгении Макаревич – жены и дочери российского убийцы.

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Олег Макаревич и Каховская ГЭС

Олег Макаревич – кадровый российский военный, генерал-полковник. Мужчине в конце декабря исполнится уже 61 год. При этом в советской, а впоследствии и в российской армии он с 1979 года. В общем в его военной карьере:

в период 1979 – 1984 годов – обучение в Московском общевойсковом командном училище,

с 1984 года – служба в группе советских войск в оккупированной части Германии (ГДР),

с 1998 года – начальник штаба, заместитель командира мотострелковой дивизии,

с 2002 года – командир 42 мотострелковой дивизии,

с 2006 года – начальник штаба, заместитель командира 22 армии России,

с 2008 года – командующий 2 армией России,

с 2012 года – командующий 36 армией России,

с 2013 года – заместитель командира войск западного военного округа,

с 2017 года – командующий береговыми войсками военно-морского флота,

в течение 2023 - командующий оккупационной группировки "Днепр" на Херсонщине и Запорожье.

За время своей службы Макаревич успел повоевать в Чечне и Сирии, а теперь участвует в российской войне против Украины. Он наиболее известен именно как командующий оккупационной группировкой "Днепр".

В этой должности он отдавал приказ о подрыве дамбы Каховской ГЭС, который российские войска совершили в ночь на 6 июня 2023 года. Последствия все мы помним – из-за теракта десятки населенных пунктов в Херсонской области оказались под водой, а количество погибших и пострадавших только официально составляет более 2 сотен.

В конце октября 2023 года Олег Макаревич был снят с должности командующего группировкой "Днепр". На его место назначен Михаил Теплинский, который до этого был заместителем командующего всеми оккупационными войсками в Украине.

Российские СМИ среди причин увольнения Макаревича называли его "безынициативность". Мол, его доклады Кремлю полностью расходились с настоящей ситуацией на поле боя.

По всей видимости, российскому командованию не понравилось, что Вооруженные Силы Украины смогли создать плацдарм на левом берегу Херсонщины. Хотя, по некоторой информации, российская разведка знала о месте и времени десантирования украинских войск еще до того, как оно началось. Такой промах Макаревичу не простили, даже несмотря на все предыдущие "заслуги".

Обратите внимание! Офис Генерального прокурора открыл против Макаревича уголовное дело из-за нарушения законов и обычаев войны. Россиянина обвиняют в причастности к обстрелам Херсона 3 мая 2023 года, в результате чего погибли 24 человека.

Путин и Макаревич на оккупированных украинских территориях / Скриншот из видео Кремля

Отдых семьи Макаревича

В распоряжении 24 Канала оказались документы, подтверждающие намерения семьи Макаревича отправиться в поездку в Объединенные Арабские Эмираты. Речь идет о жене и дочери россиянина:

Макаревич Анжела Петровна – 53 года, жена Макаревича,

– 53 года, жена Макаревича, Макаревич Евгения Олеговна – 24 года, дочь Макаревича.

Женщины забронировали билеты на рейс из Москвы в Дубай. В крупнейшем городе ОАЭ россиянки планируют провести 9 дней – с 19 по 27 ноября. Уже на 27 ноября у них заказаны обратные билеты в московский аэропорт "Шереметьево".

Семья Макаревича планирует полет в ОАЭ: смотрите фото

Примечательно, что дочь и жена российского генерал-полковника купили билеты в класс "Эконом оптимум". Впрочем, стоимость одного билета даже в таком классе составляет более 48 тысяч рублей. Это около 500 долларов.

Также в нашем распоряжении есть ваучер, подтверждающий бронирование в отеле Fairmont Ajman. Согласно данным на Booking, стоимость такого номера на определенные российской семьей даты колеблется в пределах от 66 до 85 тысяч гривен. Это еще около 1 тысячи 800 – 2 тысячи 300 долларов.

Если вам интересно, россиянкам за эти деньги обещают красивый вид на море, "очень хороший завтрак", бассейн, мини-бар и ряд других услуг.



Ваучер на бронирование в отеле Fairmont Ajman / Фото 24 Канала

Также россиянки приобрели ваучер на трансфер из аэропорта Дубая прямо в гостиницу и позаботились о страховом полисе для путешествия. Эти документы также оказались в нашем распоряжении.

Трансферный ваучер и страховой полис семьи Макаревича: смотрите фото

Вместо итогов

Эта история является очередным примером того, как мир продолжает закрывать глаза на многочисленные преступления российской армии против украинцев. Олег Макаревич причастен к убийствам сотен украинцев, а его семья в это самое время спокойно себе планирует отпуск за границей.

Почему-то отпуск они запланировали не в столь любимой России, а в совсем недешевых Объединенных Арабских Эмиратах. Только за перелет и гостиницу россиянки заплатили не менее 3 тысяч долларов – это почти 300 тысяч российских рублей.

Объяснять, за какие заслуги их муж и отец заработал эти деньги – точно не нужно. Только полная изоляция России в мире и отказ от ее кровавых денег может поспособствовать скорейшему завершению войны против Украины.

Кроме того, эта поездка является свидетельством еще одного интересного факта. Похоже, что после отставки с должности командующего группировкой "Днепр" Олег Макаревич до сих пор не возвращался в Москву. Если бы это было так, вряд ли дочь и жена отправились бы в подобную поездку без него.

Вероятно, Олег Макаревич либо же получил от Путина новую должность, либо банально пошел на понижение. Во всяком случае, он до сих пор продолжает убивать украинцев, пока его дочь и жена собрались в путешествие за границу.

Обратите внимание! Украинское войско ежедневно работает над уничтожением и утилизацией таких макаревичей и им подобным. Впрочем, этой цели очень сложно добиться без помощи всего общества.



Поэтому наша задача – регулярно помогать украинским военным, которые ежедневно уничтожают врага. Именно для этого работает наш Фонд24. Здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды наших защитников.