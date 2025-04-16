Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий 412 полка "Nemesis" Сил беспилотных систем Владимир Коломоец, заметив, что есть возможность присоединиться к полку без ТЦК, самостоятельно выбрав должность. Сейчас полк работает над новым направлением, который в будущем уменьшит количество вражеских атак "Шахедами".

Смотрите также В ВСУ обновили программу базовой общей военной подготовки: она станет проще

Мобилизация в полк без ТЦК

Благодаря переходу от батальона в полк, по словам военнослужащего, он и его собратья получили возможность расти и разворачивать те боевые способности, которых не было раньше. Соответственно, полк получил все инструменты для привлечения нового личного состава.

Нам предоставили статус воинской части, которая может мобилизовать людей напрямую. То есть решением командира воинской части, без привлечения ТЦК. И это абсолютно проработанный, контролируемый и безопасный для рекрутов процесс,

– подчеркнул он.

Коломоец объяснил, что процесс простой, понятный и без принуждения. Так, человек находит в поиске Google полк "Nemesis" и получает всю информацию. На сайте есть возможность заполнить анкету, после чего в течение суток сотрудники рекрутинговой группы сконтактируют с человеком, проговорят все сначала по телефону и ответят на вопросы.

Если человек заинтересован, его приглашают на собеседование в рекрутинговый офис, где он выбирает должность. Тогда уже проходит собеседование непосредственно с подразделением внутри полка, куда он планирует идти.

Далее человека направляют на ВВК, которое проходит при ТЦК, но ТЦК не оформляется. После того как человек прошел ВЛК, прошел у нас психологический отбор, прошел у нас медицинский отбор, он зачисляется в подразделение,

– сказал он.

После этого в подразделении начинается процесс адаптации и обучения. Во время этого человек все время на связи с представителями полка, то есть с военнослужащими группы рекрутинга.

Какие вакансии предлагает полк "Nemesis"

Военнослужащий заметил, что военный полк – это очень сложная структура, должности есть совершенно разные. Сейчас он развивает новое и стратегическое направление, важное для Украины. Речь идет о направлении перехвата "Шахедов", есть возможность попасть в подразделение, который будет этим заниматься.

Это интересно. Это перспективно. Это каждый день чувствовать причастность к чему-то важному. Каждый день твоя работа спасает жизни,

– подчеркнул Коломоец.

Он добавил, что такая работа будет максимально результативная. По его мнению, ближайшие месяцы полк сможет сделать все возможное, чтобы вражеские атаки "Шахедами" имели для России все меньше смысла.