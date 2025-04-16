Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець 412 полку "Nemesis" Сил безпілотних систем Володимир Коломоєць, зауваживши, що є можливість приєднатись до полку без ТЦК, самостійно обравши посаду. Зараз полк працює над новим напрямком, який в майбутньому зменшить кількість ворожих атак "Шахедами".

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Мобілізація у полк без ТЦК

Завдяки переходу від батальйону до полку, за словами військовослужбовця, він та його побратими отримали можливість зростати та розгортати ті бойові спроможності, яких не було раніше. Відповідно, полк отримав усі інструменти для залучення нового особового складу.

Нам надали статус військової частини, яка може мобілізувати людей напряму. Тобто рішенням командира військової частини, без залучення ТЦК. І це абсолютно пропрацьований, контрольований і безпечний для рекрутів процес,

– наголосив він.

Коломоєць пояснив, що процес простий, зрозумілий та без примусу. Так, людина знаходить у пошуку Google полк "Nemesis" та отримує усю інформацію. На сайті є можливість заповнити анкету, після чого протягом доби співробітники рекрутингової групи сконтактують з людиною, проговорять все спочатку телефоном і дадуть відповіді на питання.

Якщо людина зацікавлена, її запрошують на співбесіду в рекрутинговий офіс, де вона обирає посаду. Тоді вже проходить співбесіду безпосередньо з підрозділом всередині полку, куди вона планує йти.

Далі людину направляють на ВЛК, яке проходить при ТЦК, але ТЦК не оформлюється. Після того як людина пройшла ВЛК, пройшла у нас психологічний відбір, пройшла у нас медичний відбір, вона зараховується в підрозділ,

– сказав він.

Після цього в підрозділі починається процес адаптації та навчання. Під час цього людина весь час на зв'язку з представниками полку, тобто з військовослужбовцями групи рекрутингу.

Які вакансії пропонує полк "Nemesis"

Військовослужбовець зауважив, що військовий полк – це дуже складна структура, посади є абсолютно різні. Зараз він розвиває новий та стратегічний напрямок, важливий для України. Мовиться про напрямок перехоплення "Шахедів", є можливість попасти в підрозділ, який буде цим займатись.

Це цікаво. Це перспективно. Це кожен день відчувати дотичність до чогось важливого. Кожен день твоя робота рятує життя,

– підкреслив Коломоєць.

Він додав, що така робота буде максимально результативна. На його думку, найближчі місяці полк зможе зробити все можливе, щоб ворожі атаки "Шахедами" мали для Росії все менше сенсу.