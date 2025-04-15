Зміни стосуються зокрема тих, хто був щойно призваний на службу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Як зміниться програма базової загальної військової підготовки

Нова програма зменшить навантаження на тих, хто проходить підготовку в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Зміни почнуть діяти з 1 травня.

Оновлена програма передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Тут йдеться про категорію "обмежено придатних". Вони відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах – згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення,

– зазначили у Генштабі.