Наші пілоти вже мали можливість протестувати ці повітряні судна, однак це все ж не було навчанням. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Що сказали у Повітряних силах про літаки Gripen

Ігнат зазначив, що все ж основним бойовим літаком в Україні буде F-16. Водночас він наголосив, що шведська сторона розглядає і може передати Україні свої винищувачі Grapen.

Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде ухвалене рішення щодо Gripen – це буде непоганим варіантом для нас,

– сказав він.

Речник зазначив, що наразі Швеція розглядає можливість розроблення новітньої версії винищувача Gripen, який увійде у її повітряні сили. Тому Україна матиме перспективу отримати літаки старішого типу.

Водночас Юрій Ігнат нагадав, що під час першого візиту у Швецію вже тестували винищувачі Gripen.

"Командувач Повітряних сил (Швеції – 24 Канал) залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну – можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", – пояснив він.

Зрештою речник розповів, що це не були навчання пілотів. А тренування військових, за його словами, почнеться лише після того, як вирішать передати літаки Gripen нашій державі.

Зверніть увагу! У Повітряних силах ЗСУ розглядали поповнення арсеналу літаками Saab JAS 39 Gripen ще до вторгнення Росії.

Швеція консультується щодо передачі Україні Gripen