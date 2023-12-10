Наші пілоти вже мали можливість протестувати ці повітряні судна, однак це все ж не було навчанням. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
Цікаво Перші F-16 можуть з'явитися в кінці першого кварталу 2024 року: як літаки підсилять ЗСУ
Що сказали у Повітряних силах про літаки Gripen
Ігнат зазначив, що все ж основним бойовим літаком в Україні буде F-16. Водночас він наголосив, що шведська сторона розглядає і може передати Україні свої винищувачі Grapen.
Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде ухвалене рішення щодо Gripen – це буде непоганим варіантом для нас,
– сказав він.
Речник зазначив, що наразі Швеція розглядає можливість розроблення новітньої версії винищувача Gripen, який увійде у її повітряні сили. Тому Україна матиме перспективу отримати літаки старішого типу.
Водночас Юрій Ігнат нагадав, що під час першого візиту у Швецію вже тестували винищувачі Gripen.
"Командувач Повітряних сил (Швеції – 24 Канал) залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну – можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", – пояснив він.
Зрештою речник розповів, що це не були навчання пілотів. А тренування військових, за його словами, почнеться лише після того, як вирішать передати літаки Gripen нашій державі.
Швеція консультується щодо передачі Україні Gripen
- Міністр оборони Швеції Пол Йонсон 14 вересня заявив, що українські пілоти отримали дозвіл на випробувальні польоти на винищувачах Gripen. Зокрема, наші льотчики пройшли ознайомчу підготовку на цих повітряних суднах.
- До цього під час свого візиту у Швецію Володимир Зеленський обговорив зі шведською стороною тему передачі нашій державі літаків Gripen. Зокрема, політики визначили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання Україною цих винищувачів.
- Водночас в Офісі Президента наголосили, що передачу Gripen Україні потрібно буде узгоджувати не лише зі Швецією, а й з іншими країнами. Адже там також є певні складові, які вимагають згоди інших союзників.