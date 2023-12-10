Наши пилоты уже имели возможность протестировать эти воздушные суда, однако это не было учебой. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Что сказали в Воздушных силах о самолетах Gripen

Игнат отметил, что все-таки основным боевым самолетом в Украине будет F-16. В то же время, он подчеркнул, что шведская сторона рассматривает и может передать Украине свои истребители Grapen.

О количестве мы не говорим. Но основным боевым самолетом все же остается F-16. Если будет принято решение относительно Gripen – это будет неплохим вариантом для нас,

– сказал он.

Спикер отметил, что в настоящее время Швеция рассматривает возможность разработки новейшей версии истребителя Gripen, который войдет в ее воздушные силы. Поэтому у Украины будет перспектива получить самолеты более старого типа.

В то же время, Юрий Игнат напомнил, что во время первого визита в Швецию уже тестировали истребители Gripen.

"Командующий Воздушными силами (Швеции – 24 Канал) оставил там специалистов, когда собственно проходила встреча, чтобы они провели определенные ознакомительные полеты на этих самолетах, чтобы понять, как это работает, и предоставить справку полную – можем или не можем мы получить эту технику" , – объяснил он.

В конце концов спикер рассказал, что это не были учения пилотов. А тренировка военных, по его словам, начнется только после того, как решат передать самолеты Gripen нашему государству.

Обратите внимание! В Воздушных силах ВСУ рассматривали пополнение арсенала самолетами Saab JAS 39 Gripen еще до вторжения России.

Швеция консультируется по передаче Украине Gripen