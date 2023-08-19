Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, сообщает 24 канал.

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Передачу Gripen нужно будет согласовывать

Сибига отметил, что даже в таких самолетах, как Gripen, есть определенные составляющие, требующие согласия других союзников.

Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе,

– объяснил чиновник.

По его словам, в таких вопросах как договоренности о передаче истребителей всегда переговоры ведут исключительно главы государств.

"Сейчас мы уже на этапе перевода в практическую плоскость вопросов, связанных с самолетами", – заметил замглавы Офиса Президента.

Он добавил, что пока еще продолжаются переговоры по всем вопросам оборонного пакета, который Швеция предоставляет нашему государству.

"Ближайшие дни перед Днем Независимости нас тоже будут ожидать важные, правильные, положительные новости по укреплению нашей обороноспособности и в воздухе, и на суше", – подытожил Сибига.

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