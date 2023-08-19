В субботу, 19 августа, украинский лидер опубликовал сообщение о своем визите вместе с супругой Еленой Зеленской в Швецию. Главу нашего государства ожидает ряд важных встреч и переговоры со Стокгольмом по вопросам безопасности.

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Визит президента в Швецию

Как отметил Зеленский, он планирует встретиться в этой стране с:

премьер-министром Ульфом Кристерссоном;

королем Карлом XVI и королевой Сильвией;

спикером Риксдага Андреасом Норленом;

председателями парламентских партий.

Широкие украино-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость.

По словам президента, первоочередные сейчас такие вопросы:

усиление украинских воинов на земле и в небе;

развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе;

европейская интеграция Украины;

общая безопасность в евроатлантическом пространстве.

В свою очередь, как констатировал украинский лидер, Украина выступает за полную поддержку Швеции на ее пути вступления в НАТО.

Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе.

Заграничные командировки Зеленского

Только за лето 2023 года президент успел совершить 6 визитов в разные страны, встретиться с лидерами иностранных государств и провести ряд важных переговоров.

1 июня Зеленский был в Молдове на саммите Европейского политического сообщества;

6 июля – в Болгарии на встрече с президентом, премьером и другими представителями;

6 и 7 июля – в Чехии на встрече с президентом, премьером, главой сената, депутатами.

7 июля – в Словакии на встрече с президентом, премьер-министром и председателем Национального Совета.

7 июля – в Турции на встрече с президентом;

11 и 12 июля – в Литве на саммите стран НАТО.

Собственно, эта поездка в Швецию является 7-й командировкой президента за границу за лето 2023 года, а также 23-й рабочей поездкой за границу с начала полномасштабного вторжения.