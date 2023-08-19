У суботу, 19 серпня, український лідер опублікував повідомлення про свій візит разом з дружиною Оленою Зеленською до Швеції. На главу нашої держави очікує ряд важливих зустрічей та перемовини зі Стокгольмом стосовно безпекових питань.

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Візит президента до Швеції

Як зазначив Зеленський, він планує зустрітися в цій країні з:

прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном;

королем Карлом XVI та королевою Сільвією;

спікером Риксдагу Андреасом Норленом;

головами парламентських партій.

Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність.

За словами президента, першочерговими зараз є такі питання:

посилення українських воїнів на землі та в небі;

розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексі;

європейська інтеграція України;

спільна безпека у євроатлантичному просторі.

Своєю чергою, як констатував український лідер, Україна виступає за повну підтримку Швеції на її шляху до вступу в НАТО.

Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні.

Закордонні відрядження Зеленського

Лише за літо 2023 року президент встиг здійснити 6 візитів у різні країни, зустрітися з лідерами іноземних держав та провести ряд важливих перемовин.

1 червня Зеленський був у Молдові на саміті Європейської політичної спільноти;

6 липня – у Болгарії на зустрічі з президентом, прем'єром та іншими представниками;

6 і 7 липня – у Чехії на зустрічі з президентом, прем'єром, головою сенату, депутатами.

7 липня – у Словаччині на зустрічі з президентом, прем'єр-міністром та головою Національної Ради.

7 липня – у Туреччині на зустрічі з президентом;

11 і 12 липня – у Литві на саміті країн НАТО.

Власне, ця поїздка у Швецію є 7 відрядженням президента за кордон за літо 2023 року, а також 23 робочою поїздкою за кордон від початку повномасштабного вторгнення.