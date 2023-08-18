18 августа президент Зеленский сообщил о результатах ежедневной "сверки часов". По его словам, следует ожидать хороших новостей.
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Оружие поступает, наступление продолжается
Глава государства заявил, что в Украину уже начало заходить вооружение, обещанное западными партнерами. В частности, речь идет о тяжелой технике, артиллерии и средствах ПВО.
Более того, Зеленский спрогнозировал объявление новых пакетов военной помощи для Украины.
Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро,
– пообещал президент.
Кроме того, Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте. Оборонительные и наступательные действия продолжаются. Отдельное внимание было уделено итогам применения беспилотников.
В Украине продолжается проверка военно-врачебных комиссий. Между тем, СБУ отчитывалась о хороших результатах в выявлении недобропорядочных военкомов и пособников страны-агрессора.
Также у президента была закрытая встреча с представителями СБУ и ГУР. Речь шла об "особых" задачах, которые выполняются.
Последние решения Президента и оружие от союзников
- 17 августа глава государства сообщил о подписании важного для вступления Украины в ЕС закона. В частности, речь идет об отборе в Конституционный Суд.
- Также в тот день Зеленский сдержал слово – и подписал указ об увольнении всех областных военкомов.
- Кроме того, президент продолжил действие общей мобилизации и военного положения на 90 суток.
- На днях Германия передала Украине две пусковые установки IRIS-T.