Владимир Зеленский 17 августа подписал закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Что известно о военном положении в Украине

С начала полномасштабного вторжения России срок действия военного положения и мобилизации продлевают уже в восьмой раз.

Военное положение было введено из-за полномасштабного вторжения России в Украину полтора года назад, в феврале 2022-го. Этот особый правовой режим налагает определенные ограничения на гражданское население и дает больше полномочий представителям государства и военным. Органы государственной власти, военное командование, военные администрации и органы местного самоуправления получают полномочия, необходимые для скорейшей стабилизации ситуации.

Впервые военное положение в Украине было введено с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток, а дальше его продолжали, что логично, ведь война продолжается.

Пока в нашем государстве идут военные действия, идет и мобилизация граждан в ряды ВСУ. Мобилизация также была впервые объявлена 24 февраля 2022 года.