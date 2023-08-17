Силы обороны продвинулись к Северо-востоку от Роботиного, в 10 километрах к югу от Орехова. 24 Канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 17 августа согласно данным Генштаба, ISW и онлайн-карты DeepState.

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Запорожская и Донецкая области

ВСУ продолжают наступать в районах Бахмутского, Бердянского и Мелитопольского. Похоже, что украинские войска продвигаются к Северо-востоку от Роботиного и добились значительных успехов в соседних районах.

Предварительно в Генштабе подтвердили увольнение Урожайного, что в 9 километрах к югу от Великой Новоселки, на границе между Запорожской и Донецкой областями.

Урожайное на карте:

Бои действия в Луганской области

ISW сообщает о возможных попытках наступления россиян на линии Купянск-Сватово, но подтверждений значимых продвижений вперед не было.

Что происходит на окраинах Бахмута

Что происходит вблизи Бахмута: показываем на карте