Силы обороны продвинулись к Северо-востоку от Роботиного, в 10 километрах к югу от Орехова. 24 Канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 17 августа согласно данным Генштаба, ISW и онлайн-карты DeepState.

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Запорожская и Донецкая области

ВСУ продолжают наступать в районах Бахмутского, Бердянского и Мелитопольского. Похоже, что украинские войска продвигаются к Северо-востоку от Роботиного и добились значительных успехов в соседних районах.

Предварительно в Генштабе подтвердили увольнение Урожайного, что в 9 километрах к югу от Великой Новоселки, на границе между Запорожской и Донецкой областями.

Урожайное на карте:

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Омельник, Новоандреевка, Каменское, Плавное, Лукьяновское Запорожской области.

Бои действия в Луганской области

ISW сообщает о возможных попытках наступления россиян на линии Купянск-Сватово, но подтверждений значимых продвижений вперед не было.

По состоянию на утро 17 августа Генштаб сообщил, что на Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Купянска, Петропавловки, Подолов, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещины Харьковской области и Надежды Луганской области. Россияне безуспешно наступали в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Выемка, Переездное, Раздолевка, Пазено Донецкой области.

Что происходит на окраинах Бахмута

На Бахмутском направлении русские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Ивановки, Приволье, Миньковки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Андреевка, Белая Гора, Дилиевка, Северное Донецкой области.

Что происходит вблизи Бахмута: показываем на карте

Ситуация в других направлениях На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Благодатного, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.

На Херсонском направлении артиллерийских обстрелов врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.