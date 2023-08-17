Сили оборони просунулися на Північний Схід від Роботиного, за 10 кілометрів на Південь від Оріхова. 24 Канал аналізує карту бойових дій станом на 17 серпня згідно з даними Генштабу, ISW та онлайн-мапи DeepState.

Дивіться також ЗСУ "мінуснули" ще понад 4 сотні окупантів: втрати ворога на 17 серпня

Запорізька та Донецька області

ЗСУ продовжують наступати в районах Бахмутського, Бердянського та Мелітопольського. Схоже, що українські війська просуваються на Північний Схід від Роботиного та досягли значних успіхів в сусідніх районах.

Попередньо у Генштабі підтвердили звільнення Урожайного, що в 9 кілометрів на Південь від Великої Новосілки, на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями.

Урожайне на карті:

Бої дії на Луганщині

ISW повідомляє про можливі спроби наступу росіян на лінії Куп'янськ-Сватове, але підтверджень значущих просувань вперед – не було.

Що відбувається на околицях Бахмута

Що відбувається поблизу Бахмута: показуємо на карті