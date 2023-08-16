Відео надала служба зв'язків із громадськістю 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Воно демонструє, як наші ЗСУ рухаються фронтом і звільняють населені пункти, в той час як росіяни ведуть переважно статичну оборону, що не має стратегічного значення.
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Що показали у відео
Сьогодні стало відомо, що населений пункт Урожайне на Донеччині звільнили.
Звільнення Урожайного / Скриншоти 24 Каналу з відео Генштабу
На відео можна бачити, як по ворогах працює наша артилерія. ЗСУ також зняли, як тікають окупанти. Біля пам'ятника радянському солдатові наші воїни повісили прапор України. Завершується ролик зверненням воїнів.
Далі буде. Далі перемога. Слава Україні!
– говорять вони.
Як наші захисники звільняли Урожайне: дивіться відео
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Що відомо про звільнення Урожайного
- 14 серпня Ганна Маляр говорила, що Сили оборони Таврійського напрямку продовжують звільнення населеного пункту Урожайне. Про остаточне звільнення стало відомо ранком 16 серпня.
- Протягом останнього тижня, 6 – 13 серпня, ЗСУ оточували цей населений пункт. Уже тоді було помітно, що Сили оборони близькі до визволення Урожайного. Адже після звільнення Старомайорського відновлення контролю за цим селом було лише питанням часу та мало стати логічним наступним кроком.
- Визволення Урожайного дозволить нашим захисникам контролювати одразу дві дороги – на Старомлинівку і на населений пункт із красномовною назвою Завітне Бажання.
- За повідомленням Генштабу, підрозділи Сили оборони України опанували населений пункт Урожайне, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.