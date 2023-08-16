Відео надала служба зв'язків із громадськістю 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Воно демонструє, як наші ЗСУ рухаються фронтом і звільняють населені пункти, в той час як росіяни ведуть переважно статичну оборону, що не має стратегічного значення.

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Що показали у відео

Сьогодні стало відомо, що населений пункт Урожайне на Донеччині звільнили.

Звільнення Урожайного / Скриншоти 24 Каналу з відео Генштабу

На відео можна бачити, як по ворогах працює наша артилерія. ЗСУ також зняли, як тікають окупанти. Біля пам'ятника радянському солдатові наші воїни повісили прапор України. Завершується ролик зверненням воїнів.

Далі буде. Далі перемога. Слава Україні!

– говорять вони.

Як наші захисники звільняли Урожайне: дивіться відео

Це цікаво! У відео Генштабу звучить відома пісня "За Україну, за її волю". Її текст написав поет і один із засновників Української Центральної Ради Микола Вороний навесні 1917 року.

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Що відомо про звільнення Урожайного