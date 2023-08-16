Видео предоставила служба по связям с общественностью 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Оно демонстрирует, как наши ВСУ двигаются по фронту и освобождают населенные пункты, в то время как россияне ведут преимущественно статическую оборону, которая не имеет стратегического значения.
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Что показали в видео
Сегодня стало известно, что населенный пункт Урожайное на Донбассе освободили.
Освобождение Урожайного / Скриншоты 24 Канала с видео Генштаба
На видео заметно, как по врагам работает наша артиллерия. ВСУ также сняли, как бегут оккупанты. У памятника советскому солдату наши воины повесили флаг Украины. Завершается ролик обращением воинов.
Продолжение следует. Дальше победа. Слава Украине!
– говорят они.
Как наши защитники освобождали Урожайное: смотрите видео
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Что известно об освобождении Урожайного
- 14 августа Анна Маляр говорила, что Силы обороны Таврического направления продолжают освобождение населенного пункта Урожайное. Об окончательном освобождении стало известно утром 16 августа.
- В последнюю неделю, 6 – 13 августа, ВСУ окружали этот населенный пункт. Уже тогда было видно, что Силы обороны близки к освобождению Урожайного. Ведь после освобождения Старомайорского восстановление контроля за этим селом было только вопросом времени и должно было стать логичным следующим шагом.
- Освобождение Урожайного позволит нашим защитникам контролировать сразу две дороги – на Старомлиновку и на населенный пункт с красноречивым названием Заветное Желание.
- По сообщению Генштаба, подразделения Силы обороны Украины овладели населенным пунктом Урожайное, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.