ВСУ начали использовать в разминировании тепловизоры. Они помогают обнаруживать скрытую взрывчатку на освобожденных территориях.
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Как Украина использует тепловизоры
Военные на передовой начали активно использовать дроны с тепловизорами. Они запускают их над минными полями в сумерках и обнаруживают десятки тепловых сигналов. Часть из них – это именно российские мины.
В течение дня они впитывают тепло, а после заката продолжают его излучать. Возникающий контраст между температурами и мины можно заметить в тепловизоре.
Эта тактика является эффективным способом обнаружения мин. Беспилотники с тепловизорами относительно недорогими – 5 тысяч долларов за единицу. Ранее такая тактика использовалась для разминирования территории в Анголе.
Масштабы заминированных территорий впечатляют. Согласно официальным данным, на 1 квадратный метр территории россияне устанавливают до 5 мин.
Когда мы зашли в одну лесную полосу, то обнаружили до 53 растяжек. Они сложены не из одной гранаты. Мы это называем "букет" – на одной гранате еще несколько гранат,
– рассказывают в ВСУ.
Такое использование тепловизоров явилось еще одним примером изобретательности украинских солдат.
Территория Украины усеяна минами
- Сегодня Украина есть наиболее заминированной страной в мире со времен Второй мировой войны. Алексей Резников сообщил, что Украине нужно больше техники для разминирования.
- По состоянию на сегодня 174 тысячи квадратных километров украинской территории – потенциально опасные из-за мин и боеприпасов. Ежедневно саперы обнаруживают сотни взрывоопасных предметов.
- Недавно в Харьковской области впервые полностью разминировали село. Во время разминирования Циркунов работало 20 групп саперов, погибли 2 человека. За день удавалось найти не менее 20 мин.