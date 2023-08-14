Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, что аграрии создают дистанционные устройства для разминирования с тракторов. Они пытаются разминировать как можно больше земель.

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"Эти работы с потенциалом машин для разминирования будут длительными, но привлекаются и другие лицензионные компании, которые могут делать это самостоятельно. Создают дистанционные устройства для разминирования с тракторов, которые у них есть. Пытаются как можно больше земель разминировать, чтобы приступить к работам. Это в районах , которые немного дальше от побережья", – объяснил депутат.

Ситуация на правом берегу Херсонской области

Сергей Хлань отметил, что оккупанты не оставляют правобережную часть Херсонской области в покое и постоянно обстреливают. Там ситуация гораздо более сложная.

То, что можно обстреливать, и куда достает миномет, обстреливают минометами. Здесь ситуация гораздо сложнее. Обстрелы не прекращаются и есть часть мин, что не разрываются до конца. К заминированным территориям, которые остались после ухода россиян, добавляются неразорвавшиеся мины, которые сейчас оккупанты выпускают с левого берега,

– сказал он.

Хлань о заминировании в Херсонской области: смотрите видео

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