Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів 24 Каналу, що аграрії створюють дистанційні пристрої для розмінування з тракторів. Вони намагаються розмінувати якомога більше земель.
Читайте також Приводів для ажіотажу немає, – Міноборони про ситуацію довкола лівого берега на Херсонщині
"Ці роботи з потенціалом машин для розмінування будуть довготривалі, але залучаються й інші ліцензійні компанії, які можуть робити це самотужки. Створюють дистанційні пристрої для розмінування з тракторів, які у них є. Намагаються якнайбільше земель розмінувати, щоб стати до робіт. Це у районах, які трохи віддалені від узбережжя", – пояснив депутат.
Ситуація на правому березі Херсонщини
Сергій Хлань зазначив, що окупанти не залишають правобережну частину Херсонської області у спокої та постійно обстрілюють. Там ситуація набагато складніша.
Те, що можна обстрілювати, і куди дістає міномет, обстрілюють мінометами. Тут ситуація набагато складніша. Обстріли не припиняються і є частина мін, які не розриваються до кінця. До замінованих територій, які залишились після відходу росіян, додаються міни, що не розірвались, які зараз окупанти випускають з лівого берега,
– сказав він.
Хлань про замінування у Херсонській області: дивіться відео
Останні новини Херсонської області
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ажіотаж навколо успіхів на лівому березі Херсонської області. Вона наголосила, що нема приводів для ажіотажу, бо щоб там висадитись, не бути знищеним та закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Українське командування береже людей, тому робота відбувається контрбатарейно.
- Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що розмови про роботу українських захисників на лівому березі Дніпра дуже шкодять роботі наших бійців. Треба довіряти тим, хто робить цю бойову роботу і слухати їх.
- Українські сили 9 серпня уразили один з командних пунктів окупантів в Новій Каховці. Наталія Гуменюк зауважила, що цей удар суттєво прорідив російське військо на окупованому лівому березі Херсонщини.