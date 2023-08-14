Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів 24 Каналу, що аграрії створюють дистанційні пристрої для розмінування з тракторів. Вони намагаються розмінувати якомога більше земель.

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"Ці роботи з потенціалом машин для розмінування будуть довготривалі, але залучаються й інші ліцензійні компанії, які можуть робити це самотужки. Створюють дистанційні пристрої для розмінування з тракторів, які у них є. Намагаються якнайбільше земель розмінувати, щоб стати до робіт. Це у районах, які трохи віддалені від узбережжя", – пояснив депутат.

Ситуація на правому березі Херсонщини

Сергій Хлань зазначив, що окупанти не залишають правобережну частину Херсонської області у спокої та постійно обстрілюють. Там ситуація набагато складніша.

Те, що можна обстрілювати, і куди дістає міномет, обстрілюють мінометами. Тут ситуація набагато складніша. Обстріли не припиняються і є частина мін, які не розриваються до кінця. До замінованих територій, які залишились після відходу росіян, додаються міни, що не розірвались, які зараз окупанти випускають з лівого берега,

– сказав він.

Хлань про замінування у Херсонській області: дивіться відео

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