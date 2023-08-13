Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Вона наголосила, що зараз наші захисники дійсно перебувають під ворожим вогнем.

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У ЗСУ відреагували на розмови щодо ситуації на лівому березі Дніпра

За словами Гуменюк, розмови аналітиків та розмірковування дуже шкодять роботі наших бійців. Треба довіряти тим, хто робить цю бойову роботу і слухати їх. Це люди, які дійсно перебувають під вогнем окупантів.

Щоб не викликати напруження, існує інформаційна тиша. Проведення певних операцій, які виконувались на тій ділянці місцевості, вже завершено. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу,

– зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що продовження цього ажіотажу у ЗМІ суттєво шкодить нашим захисникам, які зараз перебувають під щільним вогнем через напруження цієї ситуації і намагання створити додаткову сенсацію.

Міноборони прокоментувало ситуацію довкола лівого берега на Херсонщині

Нагадаємо, що напередодні Ганна Маляр прокоментувала галас навколо успіхів на лівому березі Херсонської області.

"Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога", – заявила заступниця міністра оборони.

Маляр додала, що українське командування береже людей, тому робота відбувається контрбатарейно.