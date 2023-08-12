Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона нещодавно повернулася з Півдня.

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Приводів для ажіотажу немає

Маляр прокоментувала галас навколо успіхів на лівому березі Херсонської області.

Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога,

– заявила заступниця міністра оборони.

Вона додала, що українське командування береже людей, тому робота відбувається контрбатарейно.

"Так, там певні підрозділи виконали певне завдання. Це передбачувано, адже наша мета – повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", – підсумувала посадовиця.

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