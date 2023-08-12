Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона нещодавно повернулася з Півдня.
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Приводів для ажіотажу немає
Маляр прокоментувала галас навколо успіхів на лівому березі Херсонської області.
Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога,
– заявила заступниця міністра оборони.
Вона додала, що українське командування береже людей, тому робота відбувається контрбатарейно.
"Так, там певні підрозділи виконали певне завдання. Це передбачувано, адже наша мета – повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", – підсумувала посадовиця.
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Яка ситуація на Півдні: останні новини
- Українським бійцям вдалось прорватися до села Роботине на Запоріжжі. Захисники налаштовані оптимістично.
- Аналітики ISW зазначили, що Сили оборони мають успіхи в Запорізькій області. Тому російським окупантам доводиться передислоковуватись.
- Варто зауважити, що ворог зазнає шалених втрат на Запоріжжі. У британській розвідці повідомили, що Росія могла передислокувати сюди підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонщини.
- Загарбники почали більше укріплювати Токмак, Бердянськ та Мелітополь. Такі дії є наслідком успіхів ЗСУ. Зокрема, це стосується й постійної "бавовни" на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.
- Аби зупинити український контрнаступ росіяни вдаються до різних методів. Зокрема, нещодавно вони використали хімічні боєприпаси у Новоданилівці. Наступальний потенціал справді дещо знизився, адже наші бійці не могли піти в атаку. Проте ЗСУ вже фактично пройшли першу лінію оборони – саме вона була щільно замінована.